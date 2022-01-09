Депутат Госдумы Гутенев назвал популистским предложение повысить НДФЛ до 50%

Председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев прокомментировал предложение повысить налог на доходы физлиц (НДФЛ) до 50%. С такой инициативой ранее выступил первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов.
Гутенев назвал предложение установить НДФЛ до 40–50% для сверхдоходов популистским. Он отметил, что выступает, как и президент России, за предсказуемое и стабильное налогообложение.
"Отношусь к этому как к постоянно возникающим популистским предложениям", - приводит слова Гутенева РИА Новости.
По мнению политика, такие предложения являются радикальными и не приведут ни к чему, кроме дестабилизации бизнес-сообщества. Однако, допускает Гутенев, в перспективе государство все же может пойти в сторону более дифференцированной системы налогообложения - когда богатые будут платить больше налогов, а бедные - меньше.
Как ранее писал сайт kp.ru, глава Министерства финансов России Антон Силуанов сообщил, что в ближайшие три года не планируется повышение ставок налогов, включая НДФЛ.