Военные начали усиленное патрулирование всех улиц Алма-Аты Фото: REUTERS

Военные Казахстана начали усиленное патрулирование улиц в Алма-Ате, везде можно увидеть два-три грузовика с десятками солдат, у всех в руках винтовки наизготове. Военнослужащие внимательно осматривают обочины дорог с помощью фонариков.

С утра воскресенья в городе почти не слышна стрельба, на улицах появились люди, подметающие дорогу, начали восстанавливать разбитые витрины магазинов, эвакуаторы постепенно увозят сгоревшие машины, передает ТАСС. Агентство отмечает, что с начала протестов в Алма-Ате настолько усиленное патрулирование улиц военнослужащими происходит впервые.

Ранее сообщалось, что в Алма-Ате были задержаны 852 человека, участвовавших в массовых беспорядках. Среди них те, кто совершил нападение на полицейский департамент 6 января.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в субботу, 8 января, местные жители рассказали, что в окрестностях города, вдоль трассы Алма-Ата – Бишкек, несколько часов длится перестрелка. Люди предполагали, что в ней, возможно, участвуют граждане Киргизии, которые пытаются прорваться домой. Позже в МВД Казахстана заявили, что не подтверждают сообщения о боях в районе поселка Райымбек в пригороде Алма-Аты.

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