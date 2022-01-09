Литва и Латвия отказали Минску в помощи по делу о геноциде белорусов

Уголовное дело о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны Генпрокуратура Белоруссии возбудила в апреле 2021 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генеральная прокуратура Белоруссии направила запросы о правовой помощи в расследовании по делу о геноциде белорусов в общей сложности 17 странам, от Литвы и Латвии Минск получил официальный отказ. Об этом в воскресенье, 9 января, сообщил руководитель следственной группы Генпрокуратуры по этому уголовному делу Валерий Толкачев.

«Мы понимаем, что кто-то даст нам ответы, поможет в расследовании уголовного дела, а кто-то нет. В качестве примера, к сожалению, приведу наших соседей: это Литовская Республика, Латвийская Республика, которые отказали нам в правовой помощи», - сказал он в эфире телеканала СТВ.

Валерий Толкачев отметил, что обе прибалтийские республики объяснили отказ тем, что это может сказаться на вопросах их национальной безопасности, «но фактически мы видим, что они не хотят помочь в расследовании массового убийства мирного населения и помочь нам восстановить историческую справедливость, показать масштаб трагедии белорусского народа».

«Они нам официально отказали», - повторил представитель Генпрокуратуры.

Напомним, как писал сайт kp.ru, уголовное дело о геноциде белорусского народа во время Великой Отечественной войны и послевоенные годы в Белоруссии возбудили в апреле 2021 года. В начале сентября генпрокурор страны Андрей Швед сообщил, что на просьбу Минска о помощи в расследовании литовские и латвийские власти ответили «немотивированным отказом», абсолютно необоснованным юридически. А вот Россия оказывает белорусским следователям активное содействие.