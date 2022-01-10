В Роспотребнадзоре рассказали, что коронавирус быстро распространяется среди детей

Каждый пятый россиянин согласился привить своего ребенка от коронавируса Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На сегодняшний день коронавирус быстро распространяется среди детей, причем именно у маленьких пациентов с «ковидом» наблюдается и наиболее тяжелое течение болезни. Об этом в воскресенье, 9 января, рассказала заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

«Среди детей очень низок уровень иммунитета (к COVID-19 – прим. ред.), и именно в этих группах, группах невакцинированных, мы видим и наибольшее распространение (коронавирусной инфекции – прим. ред.), и наиболее тяжелое течение», - сказала эксперт в эфире телеканала «Россия-1».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в Роспотребнадзоре назвали четыре группы болезней, под которые стал маскироваться коронавирус у детей. Замдиректора Центрального НИИ эпидемиологии Александр Горелов также рассказал о том, как протекает заболевание у малышей и подростков.

В ноябре сообщалось, что каждый пятый россиянин согласился привить своего ребенка против COVID-19.

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