В США назвали бесполезные для НАТО страны Фото: REUTERS

Некоторые страны бесполезны для НАТО, они не увеличивают оборонную мощь военного блока, а их защита ложится «тяжелым бременем» на США. Об этом пишет старший научный сотрудник Института Катона Тед Гален Карпентер в статье для издания National Interest (NI).

В частности, по мнению американского эксперта, такие «иждивенцы» Североатлантического альянса – это Албания, Словения, Черногория и Северная Македония. Карпентер отмечает, что Вашингтон в свое время «опрометчиво» лоббировал вступление в НАТО этих восточноевропейских стран, поскольку их Вооруженные силы и экономический потенциал относительно небольшие.

А вот три прибалтийские республики Литва, Латвия и Эстония не только бесполезны для альянса, но даже опасны: публицист объясняет, что они «практикуют русофобскую политику» и постоянно ссорятся с Белоруссией — союзником России.

Карпентер также напомнил, как администрация 43-го президента США Джорджа Буша-младшего пыталась настаивать на приеме в Альянс Украины и Грузии, чему помешала только твердая позиция Франции и Германии.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в начале декабря прошлого года президент России Владимир Путин заявил, что Москва и партнеры нашей страны будут настаивать на недопустимости расширения НАТО на восток.

Глава государства также напомнил свои слова о том, что Россия будет добиваться гарантий безопасности со стороны западных стран. Кроме того, он отметил, в этот раз потребуются правовые и юридические гарантии, поскольку устные обязательства Запада не были соблюдены.