Посол России в США: «Казахстан оказался под ударом радикалов, исповедующих человеконенавистническую идеологию»

Посол России в США Анатолий Антонов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, отвечая на вопросы журналистов, указал, что трагические события в Казахстане произошли после бегства США из Афганистана и на фоне развития экстремистских идей в регионе.

«Казахстан оказался под ударом радикалов, исповедующих человеконенавистническую идеологию. Тысячи джихадистов и мародеров попытались подорвать конституционный строй. Применяют оружие против мирных граждан. Причиняют ущерб государственному и частному имуществу», - сказал дипломат.

«Замечу, что все это происходит после американского бегства из Афганистана и стремительного развития на этом фоне экстремистских идей и течений в регионе», - добавил Анатолий Антонов, слова которого приводит на своей странице в Facebook российское диппредставительство в США.

Напомним, как писал сайт kp.ru, по последним данным, в результате протестов и стычек митингующих с силовиками погибли 164 человека, больше всего жертв в Алма-Ате – 103. Сумма ущерба государству, по предварительным оценкам, составляет около 212 миллионов долларов.

В субботу президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 10 января днем общенационального траура по жертвам трагических событий на территории страны. Глава государства выразил соболезнования родным и близким погибших.

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