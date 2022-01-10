Видео доставки спортсменов из Казахстана в Екатеринбург опубликовало Минобороны России

В Екатеринбург из Алма-Аты эвакуировали команду российских конькобежцев Фото: Алексей БУЛАТОВ

Минобороны России опубликовало видео эвакуации российских спортсменов из Казахстана в Екатеринбург. Военный самолет доставил домой из охваченной хаосом республики юношескую команду по конькобежному спорту Челябинской области. В воскресенье, 9 января самолет ИЛ-76 приземлился в аэропорту Кольцово, из Казахстана вывезли 12 спортсменов в возрасте от 16 до 25 лет и двух тренеров.

Напомним, как писал сайт kp.ru, конькобежцы застряли в Алма-Ате, во время беспорядков. Об этом «Комсомольской правде» рассказали в пресс-службе министерства обороны. Спортсмены из Челябинской области прибыли в Казахстан 27 декабря и встретили там Новый год, команда располагалась в спортивном комплексе «Медеу». В аэропорт Алма-Аты конькобежцы добирались в сопровождении российского спецназа.

Конькобежец Роман Тиханов рассказал «КП» – Екатеринбург, как его с другими юными спортсменами вывозили из Казахстана.

Тем временем ситуация в республике постепенно стабилизируется. Протесты идут на спад, однако военные страны продолжают борьбу с террористами. По последним данным, за время беспорядков в стране погибли 164 человека, причем больше всего жертв именно в Алма-Ате – 103. Сегодня в Казахстане траур.

Между тем, власти республики считают, что вспыхнувшие в самом начале года беспорядки стали результатом «заговора внутренних и определенных внешних сил», которые организовали в стране гибридную террористическую атаку. Возможно, целью сговора был госпереворот. Эту версию подтверждает тот факт, что среди задержанных правоохранителями «протестующих» были и местные жители, и иностранцы. Задержаны около восьми тысяч участников беспорядков.

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