Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 60 миллионов Фото: REUTERS

Число случаев заражения коронавирусной инфекцией в Соединенных Штатах превысило 60 миллионов. По данным на вечер воскресенья, 9 января, с начала пандемии коронавирусом заразились в общей сложности 60 072317 американцев.

Такие цифры приводятся на сайте американского университета Джонса Хопкинса в Балтиморе (штат Мэриленд), который ведет собственные подсчеты на основе сведений, поступающих от федеральных и региональных властей в США.

По его информации, в стране из-за пневмонии нового типа и других осложнений заболевания COVID-19 скончались 837594 пациента американских больниц.

Всего в мире, по подсчетам университета, зафиксировано 306,9 миллиона случаев заражения коронавирусом, а умерли из-за «ковида» за время пандемии почти 5,5 миллиона человек.

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне группа ученых Института сердца в Лос-Анджелесе сообщила, что антитела после коронавируса способны ошибочно атаковать здоровые клетки.

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