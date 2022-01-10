Что произошло в ночь на 10 января

Замглавы МИД России Сергей Рябков. Фото: Пресс-служба Министерства иностранных дел РФ/ТАСС

Соединенным Штатам сложно вести с Россией диалог на двусторонней основе из-за того, что Вашингтону мешают «глаза и уши» некоторых союзников по Атлантическому альянсу, которые отличаются особенной русофобией. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков перед встречей с американской коллегой – первым заместителем госсекретаря США Уэнди Шерман.

Накануне, 9 января, в Женеве прошла встреча Сергея Рябкова с Уэнди Шерман, обсуждались предложения Москвы по гарантиям безопасности, а также позиция Вашингтона по этому вопросу. Российский дипломат высоко оценил первый раунд взаимодействия, отметив, что разговор был сложный, но деловой.

Этой ночью в госдепартаменте США рассказали, о чем беседовали дипломаты двух стран в ходе так называемых предварительных переговоров, основной раунд которых состоится уже сегодня, 10 января. Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова сказала, что Москва идет на переговоры с рабочим настроем.

Старший научный сотрудник Института Катона Тед Гален Карпентер в статье для National Interest написал, что некоторые страны бесполезны для НАТО, они не увеличивают оборонную мощь военного блока, а их защита ложится «тяжелым бременем» на США. По его мнению, такие «иждивенцы» альянса – это Албания, Словения, Черногория и Северная Македония, а три прибалтийские республики Литва, Латвия и Эстония не только бесполезны для НАТО, но даже опасны.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что проект строительства газопровода «Северный поток — 2» пока не соответствует требованиям Евросоюза, и именно это, по ее словам, стало причиной приостановки процесса его сертификации.

К слову, посол Киева в Берлине Андрей Мельник заявил, что Германия должна принять волевое решение и окончательно отказаться от газопровода «Северный поток – 2». По его мнению, «США и Европе нужно принять жесткие превентивные меры в отношении Москвы», а не ждать, пока последует эскалация. Кроме того, он потребовал от ФРГ «срочно обеспечить Украину необходимым оборонительным вооружением», а также помочь ей стать членом ЕС и НАТО.

10 января в России вступил в силу закон об уголовной ответственности за превышение скорости. Так, лихачам будет грозить до трех лет лишения свободы и штраф 300-500 тысяч рублей за превышение скорости более чем на 60 километров в час или многократный выезд на встречную полосу. Если же за руль сядет гражданин, лишенный права на управление транспортным средством, ему может грозить до двух лет колонии.

Государственный секретарь Казахстана Ерлан Карин считает, что вспыхнувшие в самом начале года беспорядки стали результатом «заговора внутренних и определенных внешних сил», которые организовали в стране гибридную террористическую атаку, возможно, добиваясь госпереворота.

Сайт kp.ru собрал последние новости о событиях в Казахстане. Протесты идут на спад, однако военные страны продолжают борьбу с террористами. По последним данным, за время беспорядков в стране погибли 164 человека. Главная новость 10 января – онлайн-саммит Организации договора о коллективной безопасности. Видеоконференция лидеров стран ОДКБ пройдет в понедельник.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Запрет на экспорт в Россию холодильников, смартфонов, стиральных машин: американцы грозят новыми страшными санкциями

Ужасами санкций американцы стращали нас весь прошлый год. И было бы странно, если бы 2022-й не начался с привычного обещания США разодрать нашу экономику в клочья. «Ритуальные танцы перед началом переговоров» – так назвал очередную попытку запугивания профессор Евгений Коган (подробности).