В России предложили ввести штрафы за шум ночью на федеральном уровне Фото: Олег УКЛАДОВ

В КоАП предложили внести штрафы за нарушение тишины в ночное время суток. Соответствующий законопроект направлен на заключение в правительство. Авторами инициативы стали депутаты

Комитета Госдумы по труду и социальной политике. Если предложение будет утверждено на всех этапах, то главу 20 административного кодекса дополнят новой статьей.

Сегодня на региональных уровнях установлена ответственность за данное нарушение, но в реальности наказать за это нарушителя очень проблематично. «Процесс привлечения к ответственности довольно сложен и слишком растянут по времени», говорится в пояснительной записке.

По мнению главы комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова, вопрос наказания виновных за данное нарушение должен быть прописан на федеральном уровне.

Парламентарии предлагают ввести в КоАП административные штрафы за нарушение тишины.

Гражданам подобное обойдется в 2,5 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц штраф будет выше - от 10 до 20 тыс., а юрлицам придется заплатить от 50 до 100 тыс. рублей, пишет газета «Известия».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин напомнил, что в столице будут наказывать водителей, которые преднамеренно нарушают тишину. Речь идет о тех, кто специально убирает глушитель, чтобы добиться громкого звука, пишет ФАН.

В некоторых регионах России уже установлены штрафы за нарушение тишины в дневное время- это Иркутская, Воронежская, Кемеровская, Липецкая, Костромская, Калужская, Томская и Нижегородская области, а также Ставропольский и Краснодарский край, Чувашия и Ханты-Мансийский автономный округ.

Ответственность за такое нарушение — денежный штраф. Сейчас он составляет от 500 до 1000 рублей, а в некоторых регионах доходит до пяти тысяч рублей, сообщает телеканал "360".