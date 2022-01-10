Часть Великой Китайской стены обрушилась после землетрясения Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Участок Великой Китайской стены длиной около двух метра обрушился после землетрясения, которое произошло в провинции Цинхай.

Как передает Global Times, инцидент произошел в уезде Шаньдан северо-западной провинции Ганьсу, который расположен более чем в ста километрах от эпицентра землетрясения. Уточняется, что обрушившийся участок Великой Китайской стены был построен во время правления династии Мин (1368 - 1644 годы).

На данный момент специалисты проводят ремонтные работы.

Напомним, магнитуда землетрясения составила 6,9 баллов. Эпицентр толчков располагался в 94 километрах от города Цзиньчан, очаг землетрясения залегал на глубине десяти километров. В результате землетрясения девять человек получили ранения. Сообщений о погибших не поступало. Как писал сайт kp.ru, в начале января 2022 в провинции Юньнань на юго-западе Китая также произошло землетрясение магнитудой 5,5.