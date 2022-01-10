Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-5°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
В мире10 января 2022 5:08

Часть Великой Китайской стены обрушилась после землетрясения

Обрушившийся участок был построен во время правления династии Мин
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Часть Великой Китайской стены обрушилась после землетрясения

Часть Великой Китайской стены обрушилась после землетрясения

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Участок Великой Китайской стены длиной около двух метра обрушился после землетрясения, которое произошло в провинции Цинхай.

Как передает Global Times, инцидент произошел в уезде Шаньдан северо-западной провинции Ганьсу, который расположен более чем в ста километрах от эпицентра землетрясения. Уточняется, что обрушившийся участок Великой Китайской стены был построен во время правления династии Мин (1368 - 1644 годы).

На данный момент специалисты проводят ремонтные работы.

Напомним, магнитуда землетрясения составила 6,9 баллов. Эпицентр толчков располагался в 94 километрах от города Цзиньчан, очаг землетрясения залегал на глубине десяти километров. В результате землетрясения девять человек получили ранения. Сообщений о погибших не поступало. Как писал сайт kp.ru, в начале января 2022 в провинции Юньнань на юго-западе Китая также произошло землетрясение магнитудой 5,5.