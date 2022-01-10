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Общество10 января 2022 5:20

МВД РФ собирается изменить билеты теоретического экзамена на водительские права

В ведомстве заявили о желании сформировать у будущего водителя понимание поведения в различных дорожных ситуациях
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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МВД РФ собирается изменить билеты теоретического экзамена на водительские права

МВД РФ собирается изменить билеты теоретического экзамена на водительские права

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Министерство внутренних дел России собирается изменить билеты теоретического экзамена на права для того, чтобы сформировать у будущего водителя понимание поведения в различных дорожных ситуациях. Об этом сообщили в пресс-центре ведомства, уточнив, что на данный момент запланированные изменения прорабатывают.

«В настоящее время продолжается работа по изменению подходов к формированию экзаменационных билетов при проведении теоретического экзамена на право управления транспортными средствами», — приводит ТАСС заявление ведомства.

В министерстве заявили, что данная работа связана с комплексом мероприятий, которые направлены на снижение аварийности по вине водителей, чей стаж составляет менее двух лет. Кроме того, целью нововведений назвали смещение акцента с заучивания определенных требований ПДД к осознанному пониманию дорожной ситуации.

Как сообщается, по данным ГИБДД, за 11 месяцев прошлого года произошло более 7 тысяч аварий с участием водителей, чей стаж за рулем не превышает двух года. В результате погибли 682 человека, пострадали свыше 10 тысяч.

Напомним, сегодня, 10 января, в силу вступил закон об уголовной ответственности за превышение скорости. Лихачам на дороге будет грозить до трех лет лишения свободы и штраф в размере от 300 до 500 тысяч рублей.