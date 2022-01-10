В Госдуме РФ обсудят введение в школах обязательных тестов на наркотики и психические отклонения Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В начале весенней сессии в Госдуме РФ обсудят вопрос о введении в школах обязательного тестирования учащихся на наркотики и психические отклонения. Такое заявление сделал заместитель главы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов.

«Сегодня некому заниматься психическим, психологическим тестированием школьников, а это очень важно. Также обязательным в школах должно быть тестирование на наркотики. Это комплексный вопрос», - приводит РИА Новости слова парламентария, отметив, что такие тесты позволят избежать ряда случаев насилия в образовательных учреждениях.

Милонов также обратил внимание на то, что на сегодняшний день родители школьников имеют право отказаться от проведения ребенку теста на наркотики. По его словам, такие отказы происходят, потому что родители «пытаются скрыть возможную проблему».

«Надо отталкиваться от того, что родители не в силах справиться с этой бедой. Если родитель отказывается от проведения подобного рода теста, то это значит, что он подозревает или боится, что что-то будет выявлено. А чего бояться? Тут не бояться надо», - заявил он, отметив, что в таком возрасте «еще можно спасти человека».

Напомним, ранее в МВД России сообщили о росте отравлений наркотиками среди подростков на 60%. Общее количество отравлений наркотическими веществами в стране за прошедший год составляет 7 тысяч.