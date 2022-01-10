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Политика10 января 2022 6:09

Премьер Киргизии примет участие в саммите ОДКБ вместо президента республики

Глава государства взял краткосрочный отпуск
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
Комментарии (8)Комментарии (8)(8)
Премьер Киргизии примет участие в саммите ОДКБ вместо президента республики

Премьер Киргизии примет участие в саммите ОДКБ вместо президента республики

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Киргизии Садыр Жапаров взял краткосрочный отпуск, поэтому во внеочередном саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) вместо него будет участвовать премьер республики Акылбек Жапаров. Об этом в понедельник, 10 января, сообщили в пресс-службе главы государства.

«Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров с 10 января взял краткосрочный трудовой отпуск», - приводит РИА Новости заявление представителя пресс-службы президента республики.

Как отметили в пресс-службе, президент Киргизии «продолжает получать полную информацию о ситуации в стране и регионе, держит связь с руководством кабинета министров и других государственных органов».

Напомним, внеочередной саммит Организации Договора о коллективной безопасности был созван по инициативе Казахстана. Как писал сайт kp.ru, саммит состоится в онлайн-формате в понедельник, 10 января и начнется в 10.00 по московскому времени.