Премьер Киргизии примет участие в саммите ОДКБ вместо президента республики Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Киргизии Садыр Жапаров взял краткосрочный отпуск, поэтому во внеочередном саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) вместо него будет участвовать премьер республики Акылбек Жапаров. Об этом в понедельник, 10 января, сообщили в пресс-службе главы государства.

«Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров с 10 января взял краткосрочный трудовой отпуск», - приводит РИА Новости заявление представителя пресс-службы президента республики.

Как отметили в пресс-службе, президент Киргизии «продолжает получать полную информацию о ситуации в стране и регионе, держит связь с руководством кабинета министров и других государственных органов».

Напомним, внеочередной саммит Организации Договора о коллективной безопасности был созван по инициативе Казахстана. Как писал сайт kp.ru, саммит состоится в онлайн-формате в понедельник, 10 января и начнется в 10.00 по московскому времени.