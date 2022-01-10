Рябков заявил, что США должны проявить гибкость в переговорах по гарантиям безопасности

Сергей Рябков Фото: Алексей БУЛАТОВ

Соединенные Штаты и НАТО должны проявить гибкость на переговорах с Россией по гарантиям безопасности, так как Москва это делала на протяжении 30 лет, заявил в интервью РИА Новости заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

"Мы позицию другой страны воспринимали так, как она есть, на протяжении 30 лет, - констатировал Рябков. - Сейчас под этим периодом попыток найти общий знаменатель, проявляя гибкость, необходимо подвести черту".

Заместитель главы министерства иностранных дел (МИД) РФ уточнил, что теперь очередь США проявлять гибкость. Это необходимо для продуктивных переговоров, подчеркнул Рябков.

В противном случае Соединенные Штаты столкнутся с ухудшением ситуации в сфере их собственной безопасности, предупредил замглавы внешнеполитического ведомства России.

Как писал сайт kp.ru, Министерство иностранных дел России 17 декабря опубликовало проекты договоров России с НАТО и США о гарантиях безопасности. Всего было создано два документа, переведенные на несколько языков, где говорится о неприсоединении к альянсу Украины и исключении продвижения НАТО на Восток.

Также Россия просит не размещать дополнительных вооружений за пределами стран, в которых они были до присоединения к альянсу стран Восточной Европы и отказаться от военной деятельности на ближайших к РФ территориях.