Знания о нацпроекте «Культура» среди россиян выросли на 7 процентных пунктов за год

Таковы результаты опроса, проведенного АНО «Национальные приоритеты» на площадке VK в декабре.

«Информированность граждан о нацпроекте “Культура” растет. Если декабре прошлого года о нем знали 67% опрошенных, то сейчас это число достигло 74%. Это заметный рост, и мы рады такому результату», — отметила менеджер коммуникационного сопровождения национального проекта «Культура» Ольга Чудакова.

В интернет-опросе на площадке VK с 4 по 14 декабря приняли участие 1 600 человек старше 18 лет. 22% участников опроса отметили, что в течение последнего года органы власти стали уделять больше внимания развитию культуры. В тех или иных мероприятиях нацпроекта приняли участие 55% опрошенных.

Нацпроекты, инициированные президентом РФ Владимиром Путиным, стартовали в 2019 году. В центре нацпроекта «Культура» — расширение доступности культурных благ и возможностей участия в создании культурных ценностей для жителей как крупных городов, так и отдаленных населенных пунктов.

АНО «Национальные приоритеты» учреждена правительством в ноябре 2019 года для коммуникационного сопровождения национальных проектов.