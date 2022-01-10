Саммит ОДКБ начался с минуты молчания в память о жертвах беспорядков в Казахстане Фото: скриншот

Внеочередной саммит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) начался в понедельник, 10 января, с минуты молчания в память о жертвах беспорядков в Казахстане.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что республика пережила самый тяжелый кризис за всю историю своей независимости. По его словам, речь идёт по попытке госпереворота.

Напомним, внеочередной саммит Организации Договора о коллективной безопасности был созван по инициативе Казахстана.

Как писал сайт kp.ru, днем ранее, 9 января, сообщалось что в ходе беспорядков погибли 164 человека, больше всего жертв в Алма-Ате - 103. Сумма ущерба государству, по предварительным оценкам, составляет примерно 212 миллионов долларов. Президент Казахстана объявил понедельник, 10 января, днем общенационального траура по жертвам беспорядков, выразив соболезнования родным и близким погибших.