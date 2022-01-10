Президент Казахстана поблагодарил Путина и Лукашенко за помощь

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев Фото: Кадр видео

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность российскому лидеру Владимиру Путину и главе Белоруссии Александру Лукашенко за быстрое решение об отправке миротворцев в Казахстан в рамках миссии Организации Договора о коллективной безопасности ОДКБ. Соответствующее заявление Токаев сделал во время выступления в ходе онлайн-саммита ОДКБ в понедельник, 10 января 2022 года.

"С Вами, Владимир Владимирович (Путин - ред.), мы были на постоянной связи с первых дней террористической атаки на нашу страну, - заявил президент Казахстана. - Выражаю благодарность Вам, Александр Григорьевич (Лукашенко - ред.), Садыру Нургожоевичу Жапарову, Эмомали Шариповичу Рахмонову за политическое и даже боевое братство".

По его словам, это первый случай, когда миротворческий потенциал ОДКБ был реально задействован для обеспечения безопасности, стабильности и целостности одного из государств-членов.