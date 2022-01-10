Токаев заявил, что Казахстан пережил самый тяжелый кризис за всю историю независимости Фото: REUTERS

В начале января текущего года Казахстан пережил масштабный кризис, который стал самым тяжелым за всю историю независимости страны. Такое заявление в понедельник, 10 января, сделал президент республики Касым-Жомарт Токаев.

«За несколько январских дней Казахстан пережил масштабный кризис, он стал самым тяжелым за всю 30-летнюю историю независимости», - заявил глава государства на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Как писал сайт kp.ru, Токаев, комментируя протесты и беспорядки в республики, заявил, что речь идёт о попытке государственного переворота, отметив, что террористы действовали с особой жестокостью.

Напомним, в результате беспорядков погибли 164 человека, а сумма ущерба государству, по предварительным данным, составила примерно 212 миллионов долларов. Президент Казахстана объявил понедельник, 10 января, днем общенационального траура по жертвам беспорядков, выразив соболезнования родным и близким погибших.