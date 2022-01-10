Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-5°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика10 января 2022 7:56

Токаев заявил, что Казахстан пережил самый тяжелый кризис за всю историю независимости

Президент республики сообщил о масштабном кризисе
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
Комментарии (5)Комментарии (5)(5)
Токаев заявил, что Казахстан пережил самый тяжелый кризис за всю историю независимости

Токаев заявил, что Казахстан пережил самый тяжелый кризис за всю историю независимости

Фото: REUTERS

В начале января текущего года Казахстан пережил масштабный кризис, который стал самым тяжелым за всю историю независимости страны. Такое заявление в понедельник, 10 января, сделал президент республики Касым-Жомарт Токаев.

«За несколько январских дней Казахстан пережил масштабный кризис, он стал самым тяжелым за всю 30-летнюю историю независимости», - заявил глава государства на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Как писал сайт kp.ru, Токаев, комментируя протесты и беспорядки в республики, заявил, что речь идёт о попытке государственного переворота, отметив, что террористы действовали с особой жестокостью.

Напомним, в результате беспорядков погибли 164 человека, а сумма ущерба государству, по предварительным данным, составила примерно 212 миллионов долларов. Президент Казахстана объявил понедельник, 10 января, днем общенационального траура по жертвам беспорядков, выразив соболезнования родным и близким погибших.