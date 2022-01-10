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Политика10 января 2022 8:02

Токаев: число жертв среди мирного населения во время протестов в Казахстане еще уточняется

В Казахстане объявлен день национального траура по погибшим в беспорядках
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Фото: REUTERS

Число жертв среди мирного населения во время беспорядков в Казахстане все еще уточняется, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в выступлении на онлайн-саммите ОДКБ в понедельник.

Как ранее писал сайт kp.ru, Касым-Жомарт Токаев объявил 10 января 2022 года днем общенационального траура по жертвам беспорядков на территории страны.

Напомним, Число погибших сотрудников правоохранительных органов в ходе беспорядков в Казахстане возросло до 17. 9 января журналисты сообщили, что в ходе беспорядков в Казахстане погибли 164 человека, а больше всего жертв зафиксировано в Алма-Ате, где погибли 103 человека.

Также известны случаи травмирования и гибели детей. Так, во время беспорядков в Алма-Ате один ребенок погиб, еще один пострадал, сообщает пресс-служба уполномоченного по правам ребенка в Казахстане.