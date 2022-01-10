Токаев назвал дезинформацией заявления о применении силы против мирных демонстрантов в Казахстане Фото: REUTERS

В Казахстане никогда не применялись вооруженные силы против мирных демонстрантов. Такое заявление в понедельник, 10 января, сделал президент республики Касым-Жомарт Токаев, назвав дезинформацией заявления о применении силы против мирных жителей.

«Несмотря на все предоставленные факты, некоторые источники утверждают о борьбе властей в Казахстане с мирными демонстрантами. Это абсолютная дезинформация. Мы никогда не применяли и не будем применять вооруженную силу против мирных демонстрантов», - заявил президент Казахстана во время выступления на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Как писал сайт kp.ru, в ходе сессии Токаев, комментируя протесты и беспорядки в республики, заявил, что речь идёт о попытке государственного переворота, отметив, что террористы действовали с особой жестокостью.

Ранее государственный секретарь Казахстана Ерлан Кари заявил о гибридной террористической атаке с целью государственного переворота. Как он отметил, протесты и беспорядки в стране являются результатом «заговора внутренних и определенных внешних сил».