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В мире10 января 2022 8:07

Токаев назвал дезинформацией заявления о применении силы против мирных демонстрантов в Казахстане

Глава государства заявил, что в республике никогда не применялись вооруженные силы против мирных демонстрантов
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Токаев назвал дезинформацией заявления о применении силы против мирных демонстрантов в Казахстане

Токаев назвал дезинформацией заявления о применении силы против мирных демонстрантов в Казахстане

Фото: REUTERS

В Казахстане никогда не применялись вооруженные силы против мирных демонстрантов. Такое заявление в понедельник, 10 января, сделал президент республики Касым-Жомарт Токаев, назвав дезинформацией заявления о применении силы против мирных жителей.

«Несмотря на все предоставленные факты, некоторые источники утверждают о борьбе властей в Казахстане с мирными демонстрантами. Это абсолютная дезинформация. Мы никогда не применяли и не будем применять вооруженную силу против мирных демонстрантов», - заявил президент Казахстана во время выступления на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Как писал сайт kp.ru, в ходе сессии Токаев, комментируя протесты и беспорядки в республики, заявил, что речь идёт о попытке государственного переворота, отметив, что террористы действовали с особой жестокостью.

Ранее государственный секретарь Казахстана Ерлан Кари заявил о гибридной террористической атаке с целью государственного переворота. Как он отметил, протесты и беспорядки в стране являются результатом «заговора внутренних и определенных внешних сил».