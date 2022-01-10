Токаев заявил о прямом участии зарубежных боевиков в беспорядках в Казахстане

Касым-Жомарт Токаев Фото: REUTERS

Зарубежные боевики принимали прямое участие в беспорядках на территории Казахстана. Соответствующее заявление президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сделал во время выступления в ходе онлайн-саммита ОДКБ в понедельник, 10 января 2022 года.

Казахский лидер уточнил, что террористы использовали собственную связь, переодевались в форму правоохранительных органов, а также прикрывались участниками массовых беспорядков, которые служили для них "живым щитом".

Как ранее писал сайт kp.ru, Токаев заявил, что в нападении на Алма-Ату участвовали 20 тысяч бандитов. По его словам, помимо боевиков, действовали специалисты, натренированные на идеологические диверсии.

Напомним, Касым-Жомарт Токаев отдал приказ открывать огонь на поражение по террористам, действующим на территории государства. Об этом глава государства объявил в своем обращении к нации.