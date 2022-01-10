В России 10 января 2022 выявлено 15 830 случаев заражения коронавирусом Фото: Иван МАКЕЕВ

В России за минувшие сутки выявили 15 830 случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Такие данные в понедельник, 10 января 2022 года, представил Оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Как передает в Оперштабе, наибольшее число заболевших снова выявили в Москве, где ежесуточный прирост составил 2 778. Второе место по количеству заразившихся занимает Санкт-Петербург с показателем 1 419. Тройку замыкает Московская область, где зафиксировали 1197 инфицированных за сутки.

Согласно приведенным данным, за прошедшие 24 часа случаи заражения коронавирусом выявили в 84 российских регионах. При этом из инфицированных около 14,1% заболевших не имели каких-либо клинических проявлений заболевания. Кроме того, за прошедшие сутки зарегистрировали 741 летальный исход, а полностью выздоровели 19 890 человек.

Таким образом, по состоянию на понедельник, 10 января 2022 года, общее число заразившихся коронавирусной инфекцией за все время пандемии COVID-19 в стране возросло до 10 666 679. Жертвами инфекции стало 316 904 человека, а выздоровели 9 706 802 пациента.