Токаев: нападение «стаи гиен» войдет в историю как Алматинская трагедия Фото: REUTERS

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что прошедшие беспорядки в республику войдут в историю как «Алма-атинская трагедия», отметив, что организаторы нападений устроили несколько волн агрессии, завершившихся атакой вооруженных боевиков.

Глава республики уточнил, что первая волна нападений на страну состояла из мирных протестов, однако сразу после них в Алма-Ате прошла волна политических митингов, после которых с трех сторон город атаковали вооруженные группы.

«Поначалу они выдавали себя за мирных демонстрантов, ввели в заблуждение силы правопорядка и даже жителей города. Потом началось то, что в историю войдёт, как "Алма-атинская трагедия», - заявил президент Казахстана на внеочередном заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ

Как писал сайт kp.ru, в ходе сессии Токаев, комментируя протесты и беспорядки в республики, заявил, что речь идёт о попытке государственного переворота. По его словам, основной удар террористов был направлен против Алма-Аты, поскольку падение этого города открыло бы боевикам путь к захвату юга, после чего и всего Казахстана.