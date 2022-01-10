Премьер Киргизии заявил о риске проникновения террористов из Казахстана в страны ОДКБ Фото: REUTERS

Существует риск перемещения террористов, которые принимали участие в беспорядках в Казахстане, через границы внутри Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Такое заявление сделал премьер Киргизии Акылбек Жапаров.

«Согласно поступающей информации, большое количество огнестрельного оружия попало в руки криминальных кругов. Существует риск перемещения преступных элементов, участвовавших в грабежах и бесчинствах, через наши с вами государственные границы», - заявил глава правительства Киргизстана.

Жапаров отметил, что на этом фоне сегодняшняя ситуация в республике обязывает ОДКБ «предпринять совместные усилия» для восстановления стабильной ситуации в Казахстане, а также недопущения атак на административные, социальные и военные объекты страны.

Глава правительства Киргизии также призывал провести справедливое расследование по каждому случаю причастности киргизских граждан к беспорядкам в Казахстане.

Напомним, сегодня, 10 января, власти Казахстана заявили о контроле над ситуацией в республике. Как сообщил Комитет национальной безопасности, все очаги террористических угроз нейтрализованы, а захваченные боевиками административные объекты в Алма-Ате, Талдыкоргане, Кызылорде и Таразе были освобождены.