Мигранты, прорывающиеся из Белоруссии, разбили голову польской пограничнице

Нелегальные мигранты, пытаясь прорваться из Белоруссии в Польшу, разбили голову польской пограничнице. Фото: REUTERS

9 января нелегальные мигранты снова попытались прорваться через белорусско-польскую границу. Во время штурма они разбили голову польской пограничнице.

Как сообщает пресс-служба польской Пограничной стражи, штурм произошел около девяти часов утра. Границу пытались незаконно пересечь 49 человек.

«В сторону польских патрулей бросали камни и куски бревен», - говорится в сообщении.

Одна из сотрудниц Пограничной стражи получила травму головы, пограничнице потребовалась госпитализация.

Как ранее сообщалось на kp.ru, ситуация с нелегальными мигрантами на польско-белорусской границе обострилась 8 ноября 2021 года, когда несколько тысяч мигрантов стали лагерем около границы. 16 ноября мигранты попытались прорваться через границу в районе пункта пропуска «Брузги» («Кузница»). Польская сторона применила против них светошумовые гранаты и водометы.

Белоруссия предоставила мигрантам временное жилье в торгово-логистическом центре. Через некоторое время Ирак организовал для своих граждан, находящихся в Белоруссии, эвакуационные рейсы. Тем не менее в Белоруссии остается некоторое количество мигрантов, которые заявляют о своем желании попасть в страны ЕС, в частности, в Германию.