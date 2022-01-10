Власти Словении ужесточили ограничения из-за роста заболеваемости коронавирусом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Словении приняло решение об ужесточении ограничительных мер на фоне роста заболеваемости коронавирусной инфекции. Новые ограничения вступают в силу в понедельник, 10 января.

«Для въезжающих без карантина в Словению сокращается срок действия отрицательного ПЦР-теста до 48 часов от взятия анализа. Срок действия быстрого антиген-теста сокращается до 24 часов», - говорится в заявлении правительства Словении.

Согласно принятому решению, общественным транспортом в Словении смогут пользоваться только лица с документом о вакцинации от коронавируса, перенесенном заболевании или же отрицательным тестом - ковид-сертификатом. Ношение маски в транспорте обязательно.

Тем не менее власти Словении решили сократить срок обязательного карантина на дому с десяти до семи дней.

Напомним, ранее власти Израиля приняли решение ужесточить действующие в стране меры по борьбе с распространением коронавируса. Соответствующие решение правительственная комиссия приняла из-за нового штамма «омикрон».