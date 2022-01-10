Социальные пенсии россиян вырастут с 1 апреля 2022 года

Социальные пенсии проиндексируют на 7,7%
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
С 1 апреля 2022 года в России будет увеличена социальная часть пенсии. Она будет проиндексирована на 7,7%.
Это очень высокий показатель. В 2021 году, например, социальную пенсию индексировали только на 3,4%. После индексации социальная пенсия по старости составит 6401,1 рубля.
Напомним, это выплаты для тех пожилых людей, которые не набрали необходимого пенсионного стажа (пенсионных коэффициентов) для получения страховой пенсии.
У основной массы пенсионеров выплаты состоят из двух частей: страховой пенсии за отработанные годы и социальной — помощи от государства, так называемой фиксированной части.
Те, у кого нет необходимого стажа и кому положена только социальная пенсия, получат еще и надбавку до уровня прожиточного минимума для пенсионера в регионе проживания.
Как ранее писал сайт kp.ru, с 1 января 2022 года пенсии неработающих пенсионеров в России проиндексировали на 5,9%. Таким образом, средний размер страховой пенсии для неработающего пенсионера составил 18 521 рубль. Это затронуло 30,78 млн человек.