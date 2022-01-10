Захарова заявила, что США не спрячутся за непонимание ситуации в Казахстане

Мария Захарова. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

После внеочередного заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ Вашингтон уже не сможет прятаться за свое непонимание ситуации в Казахстане. Такое заявление в понедельник, 10 января, сделала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Дипломат отметила, что лидеры стран-членов ОДКБ ответили на «все вопросы, которые и были, или гипотетически могли возникнуть». Комментируя заявление госсекретаря США Энтони Блинкен о том, что Вашингтон просит у Казахстана разъяснений по поводу того обращения за помощью в ОДКБ для стабилизации ситуации в стране, Захарова назвала странным непонимания происходящего в республике.

«Ну теперь, мне кажется, уже невозможно будет прятаться за формулировку о собственном непонимании», - заявила представитель в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

Напомним, согласно данным, представленным днем ранее, 9 января, в результате беспорядков в Казахстане погибли 164 человека, больше всего жертв в Алма-Ате - 103. Сумма ущерба государству, по предварительным оценкам, составила примерно 212 миллионов долларов.