Аукционы на 12 миллионов рублей разместила мэрия Владивостока для проведения праздников

На празднование Дня города во Владивостоке потратят около 4 млн рублей Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Администрация Владивостока раскрыла карты на подготовку к значимым праздникам и мероприятиям грядущей весны и лета. В конце декабря 2021 года мэрия разместила сразу 8 закупок, а общая стоимость аукционов превысила 12 миллионов рублей. Речь идет о главных праздниках дальневосточной столицы: Дне Победы, дне Города, фестивалях «Мосты» и «Стартинейджер», сообщает сетевое издание «Восток-Медиа».

Самым «дорогим» во Владивостоке будет 162-й день рождения Владивостока, на несколько мероприятий, посвященных такой дате, город потратит 3,76 миллиона рублей. Немногим меньше, 3,7 миллиона, администрация планирует вложить в проведение гуляний и парадов, посвященных 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Подготовка к мероприятиям идет полным ходом, несмотря на эпидемиологическую ситуацию. К слову, на январских каникулах заболеваемость существенно снизилась. Возможно, у горожан есть все шансы отметить значимые общественные праздники.