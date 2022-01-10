Песков заявил, что Россия принимает все необходимые меры для защиты от террористов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На фоне событий, подобных ситуации в Казахстане, российские спецслужбы всегда принимают меры для того, чтобы не допустить проникновения в страну террористов. Такое заявление в понедельник, 10 января, сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя вопрос о мерах безопасности на границе с Казахстаном.

«Разумеется, и верховный главнокомандующий, и специальные службы на фоне подобных событий всегда принимают специальные меры для того, чтобы застраховаться от проникновения террористической угрозы», - заявил представитель Кремля.

Напомним, сегодня, 10 января, власти Казахстана сообщили о контроле над ситуацией в республике. Как заявил Комитет национальной безопасности, все очаги террористических угроз нейтрализованы, а захваченные ранее боевиками административные объекты в Алма-Ате, Талдыкоргане, Кызылорде и Таразе были освобождены.