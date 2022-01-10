Столтенберг рассказал, что НАТО и Россия обсудят на переговорах 12 января 2022

Йенс Столтенберг Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Североатлантический альянс приветствует готовность Москвы к диалогу по гарантиям безопасности. Такое заявление сделал генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг на пресс-конференции перед заседанием Комиссии НАТО - Украина в Брюсселе, отметив, что переговоры с Россией могут стать началом процесса консультаций по договору, который предотвратит будущие конфликты в Европе.

Генсек НАТО заявил о возможностях достичь договоренности с Москвой, в частности в вопросах контроля над вооружениями, а также выразил надежду, что в ходе переговоров Москва учтёт озабоченности альянса.

«Мы приветствуем готовность России к диалогу по безопасности. Мы готовы выслушать озабоченности России, но мы ожидаем, что и Россия учтёт наши озабоченности», - заявил он.

По его словам, в ходе предстоящего заседания Совета Россия - НАТО во вторник, 12 января, стороны обсудят военную активность в Европе, а также военную транспарентность и контроль над вооружениями.

«Мы сосредоточимся на вопросах европейской безопасности, военной активности, военной транспарентности, риска предотвращения инцидентов и контроля над вооружениями», - заявил Столтенберг.