Киргизия направила в Казахстан ноту из-за задержания граждан республики

МИД Киргизии настаивает на скорейшем освобождении граждан республики, задержанных во время беспорядков в Казахстане Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство иностранных дел Киргизии направило в Казахстан ноту в связи с задержанием граждан республики. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства в понедельник, 10 января 2022 года.

"В настоящее время проводятся соответствующие мероприятия в рамках консульско-правового содействия, в частности, казахстанской стороне направлена нота министерства по факту задержания граждан республики и скорейшего освобождения после проведения проверочных мероприятий", - говорится в сообщении.

Также в министерстве подтвердили факт гибели гражданина Киргизии во время беспорядков в Казахстане. Обстоятельства смерти в настоящее время уточняются.

Как ранее писал сайт kp.ru, почти 8 тысяч человек задержаны в Казахстане в связи с прошедшими в стране беспорядками. Такие данные в понедельник, 10 января, предоставил Telegram-канал оперштаба, публикующий официальную информацию ведомств республики.