Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Таджикистана

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин и лидер Таджикистана Эмомали Рахмон обсудили афганскую проблематику, а также происходящее в Казахстане. Главы государств указали на своевременность и эффективность помощи по линии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом в понедельник, 10 января 2022 года, сообщает пресс-служба Кремля.

«Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон в ходе телефонного разговора обсудили некоторые вопросы, касающиеся ситуации в Казахстане», - говорится в заявлении пресс-службы.

Кроме того, лидеры двух стран затронули ситуацию на таджикско-афганской границе. Политики договорились и в дальнейшем поддерживать тесные контакты на различных уровнях.

Напомним, ранее в понедельник, 10 января, состоялся внеочередной саммит Организации Договора о коллективной безопасности, который был созван по инициативе Казахстана. Как писал сайт kp.ru, мероприятие началось с минуты молчания в память о жертвах беспорядков в республике. Изначально сообщалось, что протесты вызваны резким повышением цен на топливо в Казахстане.