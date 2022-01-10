Психолог дала советы, как вернуть работоспособность после новогодних праздников Фото: Мария ЛЕНЦ

Новогодние каникулы- время расслабиться и забыть обо всех проблемах. Вернуться в рабочий после длительного отдыха совсем непросто. Психолог Анастасия Волошина дала советы, как настроиться на продуктивную работу после длительных каникул.

Эксперт уверяет, что не стоит «торопиться» возвращаться в рабочий ритм. Это нужно делать «легко и спокойно, шаг за шагом».

Начинать нужно с утренних подъемов. «Можно заводить будильник от большего к меньшему, постепенно возвращаясь в ваш обыкновенный режим».

А по вечерам, за час-полтора до сна нужно создавать спокойную и расслабляющую атмосферу.

- Приглушить свет, расстелить постель, принять ванну и тем самым подготовить себя ко сну. Также замечательно, если вы начнете постепенно сокращать более праздничные мероприятия и постепенно погружаться в рабочие вопросы, — подчеркнула Волошина в беседе с News.ru.

В свою очередь врач-сомнолог, кандидат медицинских наук Александр Калинкин, руководитель Центра медицины сна МГУ имени М.В. Ломоносова дал советы, как восстановить режим сна после новогодних каникул.

Врач посоветовал ложиться спать пораньше. Оптимальное время, по словам эксперта, в 22:00—23:00.

- А вставать тоже пораньше, в районе 06:00—07:00. Средняя продолжительность сна для большинства людей в норме составляет от семи до девяти часов, — рассказал Калинкин RT.

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