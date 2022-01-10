В США объяснили нежелание воевать с Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

НАТО, поскольку не входит в область жизненно важных интересов Вашингтона. Такое мнение высказал основатель издания The American Conservative, американский политик и публицист Патрик Бьюкенен, отметив ряд исторических событий, которые указывали на невмешательство западных лидеров в события в Центральной и Восточной Европе.

Так, политик указал на Венгерское восстание в 1956 году, когда американский президент Дуайт Эйзенхауэр отказался от военного вмешательства. Бьюкенен также напомнил, что в 1961 году глава Белого дома Джон Кеннеди не стал втягивать американцев в процесс строительства Берлинской стены, в 1968 году американский лидер Линдон Джонсон со стороны наблюдал за событиями «Пражской весны», а в 1981 году Рональд Рейган не стал реагировать на разгон объединения независимых профсоюзов «Солидарность» в Польше.

Публицист полагает, что решение нынешнего президента США Джо Байдена об исключении военных действий в случае российского вторжения на Украину было правильным, указав на угрозу со стороны Китая. Однако, по его мнению, администрация США должна дать Украине понять, что ее не примут в НАТО.

«США должны сделать всё возможное, чтобы избежать войны с Россией ... мы хотим, чтобы в долгом противостоянии Запада с Китаем она оказалась на нашей стороне», - отметил он.