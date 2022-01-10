Жена умершего в реанимации в Лесосибирске рассказала, что ее муж был уже мертв, когда она сняла на видео веселое застолье врачей

Когда Любовь Ромашова снимала на видео застолье медиков в лесосибирской больнице, ее муж, находившийся в реанимации, был уже мертв. Фото: социальные сети.

Супруга Сергея Ромашова, который умер в реанимации больницы Лесосибирска, пока медики весело гуляли на корпоративе, рассказала kp.ru подробности произошедшего.

По словам женщины, она каждый день ходила в больницу, где в реанимации находился ее муж, несмотря на то, что в отделение реанимации посетителей не пускали. 6 января поздним вечером Любовь Ромашова также пришла в больницу и услышала, что из приоткрытого окна доносится веселый смех.

Женщина подошла к окну и на телефон сняла видео веселого корпоратива медиков, на котором они веселятся, поднимают стопки с каким-то напитком, обнимаются, целуются. Когда врачи заметили ее, она убежала. На следующий день женщина узнала, что ее супруг умер, и выложила видео банкета врачей в сеть.

Как рассказала Ромашова kp.ru, видео она снимала около 23 часов, а ее муж скончался в реанимации в 22.40.

У Сергея Ромашова были серьезные проблемы с кишечником после травмы. В больнице он находился с 25 декабря.

Любовь Ромашова рассказала, что напрямую не обвиняет медиков, которые празднуют на видео, в смерти своего мужа, так как не уверена, что это были врачи именно того отделения, где он находился, но считает, что другие пациенты, которым требовалась помощь медиков, могли пострадать из-за того, что врачи решили устроить банкет.

В резонансной истории разбирается прокуратура и региональное управление минздрава.