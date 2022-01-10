В пресс-службе аэропорта Внуково предупредили о возможных задержках рейсов из-за снегопада 10 января 2022 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В пресс-службе столичного аэропорта "Внуково" заявили, что из-за метеоусловий аэропортов пунктов назначения возможны небольшие задержки рейсов.

"Международный аэропорт Внуково работает в штатном режиме. Отмен рейсов нет. Возможны задержки рейсов до 1 часа, связанные с метеоусловиями аэропортов пунктов назначения", - рассказали в пресс-службе аэропорта изданию "Газета.ru".

Сообщается, что в воздушной гаване задействовано необходимое количество многофункциональной снегоуборочной техники, спецмашин для распределения химреагентов и обработки самолетов противообледенительной жидкостью.

Синоптик Тишковец ранее предупреждал о крупнейших со времён Битвы за Москву сугробах.По словам метеоролога, понедельник, 10 января 2022 года, ознаменуется непрерывными снегопадами, выпадет около трети месячной нормы осадков, рассказывает Life.ru.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд также рассказывал, что на этой неделе в Москве и Подмосковье ожидается изменчивая погода с отклонениями от нормы то в минус, то в плюс. Особенно похолодает в ночь на 13 января, когда столбик термометра опустится до −20 градусов, передает телеканал "360"