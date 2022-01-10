В СБУ назвали причину отказа Дане Милохину во въезде на Украину

Даня Милохин. Фото: instagram.com/danya_milokhin/

Российского тиктокера, блогера, и партнера по танцам на льду Евгении Медведевой в телешоу "Ледниковый период" Даню Милохина не пустили в Украину из-за того, что он не смог убедить пограничников в цели визита в страну. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источник в Службе безопасности страны.

"Тиктокера развернули на границе, поскольку тот не смог убедить пограничников в цели своей поездки в Украину, - рассказал источник. - Он прилетел рейсом из Стамбула и отмечал, что едет с частным визитом, чтобы отдохнуть. После отказа во въезде его вернули в обратном направлении".

Как ранее писал сайт kp.ru, о возникших проблемах после прибытия в Киев сообщил сам Милохин в своем сториз в Instagram. По его словам, его даже не выпустили из аэропорта.

Отметим, что это далеко не первый случай в Киеве с российскими гражданами. Так, российского актера Вячеслава Чепурченко не пустили на Украину из-за посещения Крыма, хотя он сам отрицает, что когда-либо был на полуострове.

По той же причине украинские пограничники запретили въезд российский певице Mary Gu и организатору ее концертов по причине посещения ими ранее Крыма. Из-за этого пришлось отменить концерт.