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В мире10 января 2022 11:33

В РАН заявили, что обрушившийся участок Великой Китайской стены имеет историческое значение

Сообщается, что данный участок был непопулярен среди туристов
Андрей ЧЕРНЕНКО
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В РАН заявили, что обрушившийся участок Великой Китайской стены имеет историческое значение

В РАН заявили, что обрушившийся участок Великой Китайской стены имеет историческое значение

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Директор Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов заявил, что обрушившийся участок Великой Китайской стены имеет историческое значение и отметил, что данный участок не является частью древней стены.

"То, что мы называем сегодня Великой Китайской стеной - это не древняя стена <...> Та стена, которую показывают иностранцам, была построена в династии Минь, в XIV-XV веках и имела символическое значение, а не защитное", - пояснил специалист в беседе с изданием "Газета.ru".

Маслов отметил, что данный участок был непопулярен среди туристов и выразил надежду на быструю реставрацию стены.

Ранее стало известно, что участок Великой Китайской стены в провинции Цинхай длиной порядка двух метров обрушился после мощного землетрясения магнитудой 6,9 балла, его эпицентр находился в 114 км от места обрушения, рассказывает RT.

Власти обнаружили разлом в ходе осмотра культурных достопримечательностей. В месте происшествия были установлены опоры и начаты ремонтно-восстановительные работы, передает Life.ru