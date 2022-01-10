Главы делегаций России и США не стали пожимать друг другу руки на переговорах в Женеве Фото: REUTERS

В понедельник, 10 января, в Женеве начались российско-американские переговоры по гарантиям безопасности в Европе. Они проходят за закрытыми дверями, однако на опубликованных протокольных кадрах запечатлено начало встречи.

На кадрах можно увидеть, как представители России и США заходят в зал и садятся напротив друг друга за два отдельных стола, после чего замминистра иностранных дел России Сергей Рябков и первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман, которые являются главами делегаций, подходят к флагам для протокольной фотографии.

Дипломаты решили сохранить социальную дистанцию. Главы делегации не стали пожимать друг другу руки, а также отказались от любого другого способа приветствия, которые стали популярны во время пандемии коронавируса. Хотя на предыдущих встречах в Женеве они в шутку прикасались локтями в виде приветствия для протокольных фотографий.

Напомним, 10 января проходит встреча по стратегической стабильности между представителями Москвы и Вашингтона, а в среду, 12 января, состоятся переговоры Совета Россия - НАТО по гарантиям безопасности в Европе.