Жители Тюмени пожаловались на коневодов

В Тюмени предлагают ужесточить правила для коневодов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жительница Тюмени пожаловалась на коневодов. История эта давняя: горожане уже не раз возмущались эксплуатацией животных, после которых, к тому же, в центре областной столице остаются кучи навоза.

На этот раз одной из местных жительниц не понравилось, что лошадей выгуливают у элитных домов в центре города, а именно на улице Первомайской (где, стоит отметить, находится и городская администрация), а также у здания Федеральной службы безопасности. Женщина утверждает, что предоставляющие услуги прогулки на лошади кричат на прохожих, чтобы те дали дорогу услугополучателю, пишет издание "Наш город".

– Они перегораживают дорогу и кричат, чтобы люди пропустили их вперёд. Разумеется, от лошадей исходит дикая вонь на несколько метров вокруг. Кроме того, в результате их жизнедеятельности по всему центру города появляются кучи конского навоза. Потом они лежат неделями, – сообщили горожанка.

Женщина считает нужным штрафовать за такие дела владельцев лошадей. По ее словам, даже собачникам назначены штрафы за бездействия после выгула.