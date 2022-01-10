Украинец заплатит 155 долларов за «лайк» под гербом СССР в соцсети Фото: REUTERS

Житель Сумской области Украины признан виновным в симпатиях Советскому Союзу, за что будет вынужден заплатить штраф в 4 250 гривен (около 155 долларов). Мужчина поставил «лайк» под гербом СССР в социальной сети «Одноклассники».

Как уточняется в Едином государственном реестре судебных решений Украины, обвиняемый поставил «лайк» под гербом Советского Союза и разместил изображение символа на своей странице в «Одноклассниках». Это произошло еще в мае 2020 года. В суде заявили, что размещенная мужчиной картинка представляет собой «агитационную открытку на черном фоне с изображением, похожим по «строению» на советский герб.

Действия обвиняемого были квалифицированы как «распространение материалов с призывами к совершению умышленных действий с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти». В материалах дела отмечается, что мужчина признал свою вину и заявил, что не был намерен призывать кого-либо к противоправным действиям.

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