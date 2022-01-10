Глава СПЧ назвал эвакуацию россиян из Казахстана быстрой и эффективной Фото: Министерство обороны России

Эвакуация граждан России из Казахстана на фоне протестов в республике был быстрой и эффективной, считает глава Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев.

«Нужно отметить, это была быстрая и эффективная эвакуация. Все российские граждане, которые хотели уехать, а условия были непростые, вывезены. Это очень важно, что российское государство приняло оперативные решения», – сказал он в комментарии ТАСС.

Фадеев также считает справедливым решение задействовать для урегулирования ситуации в Казахстане сил Организации договора о коллективной безопасности. По его мнению, действия миротворцев коренным образом повлияли на обстановку в стране, позволив правоохранительным органам Казахстана направить свои силы на борьбу с террористами.

Как писал сайт kp.ru, 9 января 2022 самолет ВКС России доставил из Казахстана в Москву 100 россиян, прилетевших в Алма-Ату перед Новым годом к родственникам или в качестве туристов. После обострения ситуации в республике они вынуждены были оставаться в гостиницах.

В общей сложности в российский МИД поступило около 1600 заявок от наших сограждан, которые хотят вернуться из охваченной хаосом республики домой вывозными рейсами.