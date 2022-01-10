МИД ФРГ: зависимость стран Центральной Азии от России или Китая противоречит интересам ЕС

Анналена Бербок заявила, что зависимость стран Центральной Азии от РФ или Китая не в интересах ЕС. Фото: REUTERS

В МИД ФРГ отмечают необходимость поддерживать «тесный обмен мнениями» относительно ситуации в Казахстане. Об этом в понедельник 10 января заявила глава министерства Анналена Бербок.

Глава МИД ФРГ отметила, что ЕС не заинтересован в том, чтобы страны Центральной Азии оказались зависимы от РФ или Китая.

«Абсолютно точно, что не в интересах Европы, чтобы страны Центральной Азии попали под одностороннюю зависимость от России или Китая», - цитирует Бербок ТАСС.

Также Анналена Бербок подчеркнула, что события в Казахстане и их стремительная эскалация «шокировали» страны ЕС.

Ранее на kp.ru сообщалось, что кабмин ФРГ заявил о необходимости решить украинский кризис мирными методами в ответ на требование посла Украины Мельника поставить этой стране оружие. Мельник заявил, что Германия несет такую же историческую ответственность перед Украиной, как и перед Израилем.