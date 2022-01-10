США отозвали запрос об экстрадиции из Германии российского музыканта Казначеева Фото: Денис Казначеев/ Instagram

Министерство юстиции Соединенных Штатов отказались от экстрадиции из Германии российского музыканта Дениса Казначеева, которого обвиняют в отмывании денег, рассказал вице-президент российского отделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

Как отметил Мельников в беседе с ТАСС, фактически удалось доказать невиновность Казначеева. По его словам, все обвинения против россиянина выглядели нелепыми, поскольку он всего лишь музыкант, ничего не смыслящий в экономических тонкостях и информационных технологиях. Мельников сообщил, что Казначееву приходилось даже иногда занимать деньги у друзей, и в этой связи обвинять его в многомиллионных хищениях было бы странно.

Напомним, российский диджей Денис Казначеев был арестован в Германии по запросу США в мае прошлого года. Вашингтон потребовал немедленной экстрадиции задержанного. После этого на странице музыканта в Facebook появилась петиция о том, что Казначеев невиновен, а его личность была украдена и использована мошенниками.

Как писал сайт kp.ru, в ноябре 2021 суд в Берлине постановил выдать россияна США.