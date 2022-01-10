Киев рекомендует находящимся в Казахстане украинцам оставаться на местах

МИД Украины рекомендует своим гражданам, находящимся в Казахстане, не покидать места временного проживания. Фото: REUTERS

МИД Украины дал рекомендации своим гражданам, находящимся на территории Казахстана. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте ведомства 10 января.

В заявлении говорится, что украинцам, которые находятся в Казахстане, рекомендовано оставаться в местах временного проживания и поддерживать связь с посольством Украины. Сообщается, что посольство Украины в Казахстане будет информировать граждан о возможных путях выезда из страны. Как отмечается в заявлении, на особом контроле МИД Украины держит ситуацию с гражданами этой страны, которые находятся в Алма-Ате.

«МИД Украины будет продолжать защищать интересы украинцев в Казахстане, в частности оказывать им содействие в возвращении на родину», - сообщает МВД.

МИД Украины осудил вспышки насилия в ходе беспорядков в Казахстане и высказался о вводе на территорию страны миротворцев ОДКБ.

«Приняли во внимание развертывание на территории Казахстана иностранных военных сил с доминированием российского контингента по приглашению властей Казахстана. Иностранные войска должны уважать независимость, суверенитет и национальное законодательство Казахстана и международное право, а их пребывание не должно выходить за пределы задекларированного ограниченного временного срока», - говорится в сообщении МИД.

Ранее сообщалось, что Минобороны Российской Федерации уже эвакуировало из Казахстана более 1461 беженцев, среди которых были не только россияне, но и граждане других стран.