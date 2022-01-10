Матвиенко положительно оценила действия властей Казахстана по наведению порядка

Валентина Матвиенко Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко дала высокую оценку действиям властей Казахстана по наведению порядка в стране. Об этом спикер верхней палаты парламента сообщила в телеграмме, направленной на имя председателя Сената Казахстана Маулена Ашимбаева.

"Высоко оцениваем уверенные и последовательные действия руководства Казахстана по установлению конституционного порядка, - подчеркнула Матвиенко. - Готовы и далее поддерживать вас в преодоление любых трудностей".

Спикер Совфеда также выразила соболезнования в связи с гибелью людей во время беспорядков в стране, а также пожелала скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

"Убеждена, что мужественный народ Казахстана с достоинством переживет это испытание", - заявила Матвиенко.

Она выразила уверенность, что зачинщики хаоса, которые поставили под угрозу суверенитет и территориальную целостность страны, а также безопасность соседних государств, понесут заслуженное наказание.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин отметил мужество президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, который взял на себя ответственность за проведение всех необходимых мероприятий, чтобы дать отпор террористам.

В ходе того же мероприятия Токаев выразил благодарность Путину за быстрое решение об отправке миротворцев в Казахстан в рамках миссии Организации Договора о коллективной безопасности ОДКБ.