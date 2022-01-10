Опрос: 80% российских школьников признали трудности в обучении во время пандемии

Опрос: 76% родителей признают, что их дети столкнулись с проблемами в образовании во время пандемии Фото: Мария ЛЕНЦ

Аналитики мирового провайдера онлайн-обучения и репетиторских услуг GoStudent рассказали, что 76% родителей признают, что их дети столкнулись с проблемами в образовании в период пандемии.

80% детей также подтверждают наличие трудностей, связанных с получением знаний и восприятием образовательного процесса в период коронавируса, когда действуют ограничения, в том числе дистанционное обучение, рассказывает "Газета.ru".

Среди основных причин участники исследования назвали отсутствие социальных связей (60%), трудности с концентрацией внимания в экосистеме онлайн-класса (41%) и трудности с пониманием тематического материала, преподаваемого онлайн (35%).

Министр просвещения России Сергей Кравцов рассказывал "Известиям", что вводить электронные сертификаты на посещение школ, равно как и другие ограничительные меры, в масштабах всей страны ведомство не планирует.

Ранее стало известно, что россияне из-за COVID-пандемии стали больше играть и общаться онлайн. Так, количество играющих в социальной сети возросло больше чем на треть. Это произошло преимущественно за счет молодежи до 18 лет, передает ОТР.