Украина заявила о необходимости оставить открытыми дипломатические каналы связи с РФ

Украина заявила, что собирается сохранить дипломатические каналы связи с РФ. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украина заявила о необходимости продолжить дипломатические контакты с Россией. Об этом сказала вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина в понедельник, 10 января, во время брифинга с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. По словам Стефанишиной, открытые дипломатические каналы связи с РФ позволят избежать «применения военных инструментов».

«Мы также должны оставлять открытыми дипломатические каналы связи с Россией, если это позволит нам избежать применения военных инструментов», - сказала Ольга Стефанишина.

Ранее на kp.ru рассказывалось, что кабинет министров ФРГ заявил о необходимости разрешить кризисную ситуацию на Украине мирными методами в ответ на требования украинского посла о поставках оружия.

Также генсек НАТО Столтенберг заявил, что альянс должен оказывать Украине больше поддержки как политической, так и практической. Подробности здесь.